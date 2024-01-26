استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في "إسرائيل" بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أكثر من 3 مرات.



وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، وأضافت أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.



كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

