استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في "إسرائيل" بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أكثر من 3 مرات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، وأضافت أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.
كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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