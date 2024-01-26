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استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

1/26/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في "إسرائيل" بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أكثر من 3 مرات.


وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، وأضافت أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.


كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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