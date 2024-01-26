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100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي .. شروط المقاومة لصفقة تبادل جديدة

1/26/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 12 العبرية، شروط جديدة لحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) من أجل ابرام صفقة تبادل أسرى جديدة,
وبينت القناة، أن الشروط هي " الإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة".
وطلبت حماس أن تكون التهدئة ما بين 10 إلى 14 يومًا قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.





MENAFN26012024000208011052ID1107771571

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