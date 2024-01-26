100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي .. شروط المقاومة لصفقة تبادل جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 12 العبرية، شروط جديدة لحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) من أجل ابرام صفقة تبادل أسرى جديدة,
وبينت القناة، أن الشروط هي " الإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة".
وطلبت حماس أن تكون التهدئة ما بين 10 إلى 14 يومًا قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
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