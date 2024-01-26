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ترامب يمثل أمام محكمة بنيويورك بسبب قضية تشهير

1/26/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام محكمة بنيويورك في قضية تشهير، أمس الخميس، وذلك في أول ظهور منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامشر.
وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد عن 10 ملايين دولار في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك، لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية، وليس إدانات جنائية.
وكان ترامب قد أدين في مايو الماضي بتهمة الاعتداء على إي جين كارول عام 1996، والتشهير بها عام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة 5 ملايين دولار.
وعلى الرغم من إدانته في محكمة نيويورك بالإجماع في مايو 2023، نفى الرئيس السابق هذه التهم، ووصف الكاتبة بـ"الكاذبة" و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة".
وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.




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