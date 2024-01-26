الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحبط جهاز الأمن الكويتي مخططا "لخلية إرهابية" كانت تنوي استهداف دور عبادة وقتل أشخاص، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقالت الوكالة على موقعها الرسمي، إن رجال الأمن تابعوا الخلية وراقبوا تحركاتها وتمكنوا من إلقاء القبض على 3 عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي.
وأضافت أنه جرى إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتعلن الكويت بين الحين والآخر احباط هجمات مماثلة. كونا
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