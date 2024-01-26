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الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي

1/26/2024 3:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحبط جهاز الأمن الكويتي مخططا "لخلية إرهابية" كانت تنوي استهداف دور عبادة وقتل أشخاص، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقالت الوكالة على موقعها الرسمي، إن رجال الأمن تابعوا الخلية وراقبوا تحركاتها وتمكنوا من إلقاء القبض على 3 عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي.


وأضافت أنه جرى إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتعلن الكويت بين الحين والآخر احباط هجمات مماثلة. كونا


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