112 يوما للحرب على غزة... الاحتلال يرتكب المجازر في أنحاء القطاع.. ويكثف غاراته وقصفه المدفعي على خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ112 للعدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال قوات الاحتلال ترتكب المجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 25,900 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64,110 مصابين بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وعلى الصعيد السياسي، يترقب الفلسطينيون والعالم، اليوم الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتتوقع إسرائيل أن ترفض المحكمة الدعوى.
يتبع...
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