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112 يوما للحرب على غزة... الاحتلال يرتكب المجازر في أنحاء القطاع.. ويكثف غاراته وقصفه المدفعي على خان يونس

1/26/2024 3:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ112 للعدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال قوات الاحتلال ترتكب المجزرة تلو الأخرى وتستهدف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 25,900 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64,110 مصابين بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وعلى الصعيد السياسي، يترقب الفلسطينيون والعالم، اليوم الجمعة، قرار قضاة محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتتوقع إسرائيل أن ترفض المحكمة الدعوى.

يتبع...

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