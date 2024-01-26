جيش الاحتلال يعلن إصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أفاد الجيش الإسرائيلي، بإصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 8 في المعارك البرية بقطاع غزة، دون أن يوضح أماكن إصابة باقي الجنود.

ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 2748، ارتفاعا من 2710 من الأربعاء"، وبذلك يكون 38 جنديا وضابطا أصيبوا منذ الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أن "418 أصيبوا بجروح خطيرة، و719 بجروح متوسطة، و1611 بجروح طفيفة".

وأوضح أن "من بين هؤلاء 1258 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة، ارتفاعا من 125، الأربعاء"، وبذلك يكون 8 أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة منذ الأربعاء.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن "396 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 38 في حالة خطيرة، و253 متوسطة و105 طفيفة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 556، بينهم 219 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، في 27 من الشهر ذاته.



