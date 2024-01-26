Friday, 26 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لضمان استمرار دخول المساعدات إلى غزة

1/26/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- يضغط مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لضمان بقاء معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مفتوحا، بعد أن منعت عائلات الرهائن الإسرائيليين الشاحنات من الوصول إلى القطاع.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن المسؤولين الأمريكيين دعوا تل أبيب إلى مواصلة تشغيل المعبر كالمعتاد، وقالوا إن على إسرائيل ضمان استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، دون الإشارة على وجه التحديد إلى الاحتجاجات.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة نفذت يوم أمس الخميس ولليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام معبر كرم أبو سالم من أجل اعتراض شاحنات المساعدات، مطالبين بإيقاف وصولها حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.

وفي ذلك الوقت، قالت إسرائيل إنها ستلتزم باستقبال 200 شاحنة يوميا، لكن معدل الدخول ظل أقل بكثير من هذا الرقم، ووصل في المتوسط إلى حوالي 130 شاحنة.

MENAFN26012024000205011050ID1107771564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث