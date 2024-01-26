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الأمم المتحدة: التجارة العالمية تتعطل بسبب هجمات البحر الأحمر

1/26/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دقت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، ناقوس الخطر من تعطل التجارة العالمية بسبب الهجمات في البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا وانخفاض منسوب المياه في قناة بنما.
وحذر جان هوفمان، خبير التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروف باسم (الأونكتاد)، من أن تكاليف الشحن ارتفعت بالفعل وتأثرت تكاليف الطاقة والغذاء، مما يزيد من مخاطر التضخم.
وأضاف أنه منذ أن بدأت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، توقف اللاعبون الرئيسيون في صناعة الشحن مؤقتا عن استخدام قناة السويس المصرية، وهي ممر مائي حيوي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وطريق حيوي للطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.
وقال هوفمان إن قناة السويس تعاملت مع 12% إلى 15% من التجارة العالمية في عام 2023، لكن الأونكتاد يقدر أن حجم التجارة التي تمر عبر الممر المائي انخفض بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين.




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