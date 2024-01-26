بلدية دبي و «ديليفرو» تنجزان تجميل ملعبَين لكرة السلة والكِريكِت في هور العنز

أنجزت بلدية دبي و"شركة ديليفرو" مشروع تطوير وتجميل ملعبَين مخصصين لرياضتي كرة السلة والكِريكِت في ملاعب منطقة هور العنز، وذلك في إطار اهتمام البلدية بتطوير وتجميل المرافق العامة، وتوفير المساحات الترفيهية للمقيمين والزوار بما يعزز جاذبية الإمارة، إضافةً إلى دعم جهود الشركة في توفير تجرّبة حصرية لمختلف أفراد المجتمع وفئة سائقي توصيل الطلبات.



وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "تُعدّ ملاعب هور العنز من أعرق المساحات المجتمعية في قلب إمارة دبي، ويسعدنا التعاون مع ديليفرو لتجديد ملعبي الكِريكِت وكرة السلة، وإضافة بعض اللمسات الجمالية عليهما، وذلك بما يعكس محورنا الاستراتيجي في توفير مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتحقيق أهدافنا بتطوير حدائق ومرافق ترفيهية عامة توفّر أقصى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، وتعزز جمالية وجاذبية إمارة دبي وجَودة الحياة فيها".

من جهتها، قالت تغريد عريبي، رئيسة قسم التواصل لدى ديليفرو في الشرق الأوسط: "يسرّنا التعاون مع بلدية دبي لتطوير الملاعب الموجودة في هور العنز، وبالتالي تعزيز تجارب سائقي التوصيل وأفراد المجتمع عموماً ممن يتشاركون الشغف برياضتي الكِريكِت وكرة السلة".

وأضافت: "حرصنا في هذا المشروع على تحويل الملاعب إلى مراكز تنبض بالحياة وتتيح للسكان التفاعل واللعب وتعزيز تجاربهم المشتركة. ونطمح لأن تكون هذه المساحات خير إضافةٍ للمجتمع".



ومزجت بلدية دبي وديليفرو عبر مشروع تجميل الملاعب بين الأداء الوظيفي والفني لتحويل المناطق الترفيهية إلى معالم مبدعة تعكس روح إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من الالتزام المشترك بتعزيز رفاهية أفراد المجتمع.

وأقام مجموعة من سائقي ديليفرو مباراة كِريكِت ودية احتفاءً بافتتاح المساحات المطورة في ملاعب هور العنز.

يذكر أن بلدية دبي كانت قد أنجزت خلال العام الماضي 2023، تجميل 4 ملاعب رياضية في حدائق دبي بالتعاون مع شركات رياضية وترفيهية عالمية، حيث نفذت أعمال تجميلية ورسم وإضافة شعارات جديدة بألوانٍ وتصاميم رياضية عصرية على ملاعب كرة السلة وكرة القدم بأسلوب إبداعي، بما يعزز من جماليتها ويقدم تجربة فريدة لزوارها.





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