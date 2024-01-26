عاصفة تضرب أستراليا والآلاف بدون كهرباء



ضربت رياح قوية الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا الجمعة، مما ترك الآلاف بدون كهرباء، لكن المنطقة نجت من أضرار جسيمة مع ضعف الإعصار الاستوائي كيريلي وتحوله إلى عاصفة استوائية.

وضربت رياح بلغت سرعتها 170 كيلومترا في الساعة مدناً وبلدات ساحلية، بينما تسببت الأشجار المتساقطة في أضرار في الممتلكات.



وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

لكن الإعصار تراجع الجمعة إلى عاصفة استوائية بعد أن وصل إلى اليابسة في ولاية كوينزلاند مساء الخميس. لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "كان لا يزال نظامًا مناخيًا كبيرًا وجلب أمطارًا غزيرة إلى داخل كوينزلاند".

يبقى التحذير من الطقس القاسي لهطول أمطار غزيرة مع احتمال هبوب رياح مدمرة. قال مكتب الأرصاد الجوية إن شمال غرب كوينزلاند قد يستقبل نحو 200 ملم (7.87 بوصة) من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحظى ولاية كوينزلاند الساحلية بشعبية كبيرة بين المصطافين والسياح، لكن الطقس القاسي تسبب في مشاكل خلال عطلة يوم أستراليا الجمعة، حيث اضطر عدد من المخيمات إلى الإغلاق.

حذر رئيس وزراء كوينزلاند ستيفن مايلز من أن التهديد لم ينته بعد. وقال: "لم نخرج من الأزمة، لكننا سنواصل العمل لنكون مستعدين لدعم مجتمعات كوينزلاند".

إنه الإعصار الثاني الذي يضرب المنطقة خلال عدة أشهر، بعد أن شهد شهر ديسمب إعصار جاسبر الاستوائي. كان جاسبر أول إعصار استوائي في الموسم الأسترالي، الذي يمتد خلال الأشهر الحارة في نصف الكرة الجنوبي من نوفمبر إلى أبريل.





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