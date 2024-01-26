منتخب مصر لكرة اليد يحقق إنجازًا تاريخيًا وباريس تنتظره

حسم منتخب مصر لكرة اليد، تأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة في القاهرة على حساب نظيره منتخب تونس.

وتمكن منتخب مصر من الوصول لنهائي البطولة الحالية، ليواجه منتخب الجزائر الذي تغلب على الرأس الأخضر.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث بدأت منافسات البطولة 17 يناير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد على منتخب تونس بنتيجة 30/25 في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، ليتأهل للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي للفراعنة.

وكان منتخب مصر تفوق على تونس في الشوط الأول من اللقاء، بنتيجة 17/12، في لقاء تألق فيه يحيى الدرع بعدما سجل 7 أهداف.

وبتأهلها للنهائي، تنافس مصر على بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس، حيث يتأهل بطل إفريقيا مباشرة، فيما يخوض 3 منتخبات أخرى منافسات الملحق.

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