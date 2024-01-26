Friday, 26 January 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب مصر لكرة اليد يحقق إنجازًا تاريخيًا وباريس تنتظره

1/26/2024 3:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم منتخب مصر لكرة اليد، تأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة في القاهرة على حساب نظيره منتخب تونس.

وتمكن منتخب مصر من الوصول لنهائي البطولة الحالية، ليواجه منتخب الجزائر الذي تغلب على الرأس الأخضر.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث بدأت منافسات البطولة 17 يناير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد على منتخب تونس بنتيجة 30/25 في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، ليتأهل للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي للفراعنة.

وكان منتخب مصر تفوق على تونس في الشوط الأول من اللقاء، بنتيجة 17/12، في لقاء تألق فيه يحيى الدرع بعدما سجل 7 أهداف.

وبتأهلها للنهائي، تنافس مصر على بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس، حيث يتأهل بطل إفريقيا مباشرة، فيما يخوض 3 منتخبات أخرى منافسات الملحق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26012024000110011019ID1107771525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث