ميدو يسخر من صلاح بـ «لفظ خارج».. ويوجه رسالة إلى زيدان

علق أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن محمد صلاح نجم الريدز وقائد منتخب الفراعنة، التي قال فيها المدرب الألماني، أن صلاح هو أكثر مصري عرفه يحب بلاده.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بطريقة ساخرة: "كلوب عن صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي، وأكثر مصري وطني شوفته في حياتي، أشرب يا زيدان".

ويقصد ميدو في رسالته محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، الذي سبق له اللعب بنادي بوروسيا دورتموند، تحت قيادة كلوب، عندما كان يتولى الأخير تدريب الفريق الألماني، وقدم معه مستويات مميزة.

وبعدها وضع ميدو، الصورة المنشورة على حساب صلاح أثناء

خضوعه لتدريبات تأهيلية في مقر ليفربول، عقب مغادرة معسكر منتخب مصر بكوت ديفوار، لخوض فترة علاجية لإصابته بشد في العضلة الخلفية، وعلق ميدو على الأمر بلفظ خارج.

وتابع ميدو في تغريدته ساخراً، بأن التدريبات (جامدة أوي صعب تتعمل إلا في ‎ليفربول)، في إشارة إلى أن محمد صلاح كان يمكنه الاستمرار في كوت ديفوار مع منتخب مصر وخوض فترته العلاجية هناك.

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً جديداً بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادل ثالث مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

موعد مباراة

مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما أنهى الفراعنة الدور الأول من المسابقة بالمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضربوا موعدًا في دور الـ 16 مع الكونغو صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز