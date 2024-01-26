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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق الموازية

1/26/2024 3:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت أسعار الدولار في مصر الحفاظ على استقرارها اليوم الجمعة 26 يناير 2024 عند آخر تحديث لـ تعاملات أمس الخميس، إذ لم يسجل سعر الدولار اليوم أي تحرك في أسعار البيع والشراء.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 26 يناير 2024
استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وبلغت قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي استقر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
ووصل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي لـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي
كما ثبت سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
واستقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
في المصرف العربي الدولي سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
في بنك أبوظبي التجاري سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 يناير 2024
البنوك المصرفية بيع شراء
البنك المركزي المصري 30.94 جنيه 30.84 جنيه
البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه
بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه
بنك الإسكندرية 30.93 جنيه 30.83 جنيه
بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه
بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
السوق الموازية أما في السوق الموازية فبلغ سعر الدولار بين 66.30 و 67.30 جنيهاً.

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