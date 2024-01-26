ظنها حجراً .. رصاصة تستقر في رأس شاب لمدة 4 أيام دون أن يشعر

في حادثة غريبة، لم يدرك شاب برازيلي أن رصاصة مجهولة المصدر استقرت في رأسه خلال احتفالات رأس السنة دون أن يشعر بها وظل يمارس حياته بشكل طبيعي لمدة أربعة أيام ظنا منه أنه أصيب بحجر.

وفي التفاصيل تجاهل ماتيوس فاسيو، طالب الطب البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا، رصاصة استقرت في رأسه، ووقع الحادث خلال احتفالات رأس السنة الجديدة على شاطئ في كابو فريو شرق ريو دي جانيرو. وقام فاسيو، الذي كان يقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائه، بإزالة الرصاصة معتقدًا أنها مجرد حجر، وعلى الرغم من النزيف، واصل فاسيو الاستمتاع مع أصدقائه وبعد أربعة أيام فقط فكر في مقابلة الطبيب حيث بدأت يده اليمنى بالتشنج، وفقا لموقع news9live.

قصة الشاب صدمت الأطباء حيث تم إدخاله على الفور لإجراء عملية جراحية لمدة ساعتين في محاولة لإنقاذ حياته، وكشف جراح الأعصاب فلافيو فالكوميتا، الذي أجرى العملية، أن الرصاصة توغلت في عمق دماغ فاسيو ما أدى إلى حركات لا إرادية في ذراعه، وذكر الطبيب أن حالة الرجل كانت ستصبح خطيرة إذا انحرف مسار الرصاصة بضعة ملليمترات قليلة.

وكشفت لوسيانا، والدة الشاب، أنه تم تحذيرها من مضاعفات الجراحة، وأخبرها الأطباء أن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر "النزيف، وتسرب السائل الدماغي، والتهاب السحايا، وحتى الموت".

ولحسن الحظ، تم استخراج الرصاصة بنجاح وتعافى فاسيو من الجراحة.

في هذه الأثناء، قال الشاب، وهو يتذكر الحادثة لقناة جلوبو 1:“اعتقدت أنها كانت حجرًا، لأن كان هناك ضجيج ولم أسمع شيئا. لقد كان الأمر طبيعياً تماماً”.

شارك الشاب تجربته على شاشة التلفزيون وصدمت هذه الحالة النادرة الجمهور، حيث وصف الكثيرون تعافيه بأنه معجزة كبيرة.



