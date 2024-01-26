الكدمات المفاجئة في الجسم .. ما أسبابها ومتى يجب زيارة الطبيب؟



تظهر بعض الكدمات على أجزاء متفرقة من جسم الإنسان، تزول في أغلب الأحيان من تلقاء نفسها وتحدث الكدمات عند احتباس الدم أسفل الجلد، وذلك نتيجة لتضرر الأوعية الدموية الدقيقة حيث من الممكن أن تتضرر هذه الأوعية نتيجة سقوط أو ضربة أو ارتطام

ولكن ما هي أسباب الكدمات المفاجئة؟

أسباب

ووفق موقع ويب طب فإن هناك العديد من الأمور التي تُصنّف ضمن قائمة مسببات الكدمات المفاجئة في الجسم،

منها ما يأتي:

1. التقدم بالعمر

مع تقدم الإنسان بالعمر تصبح فرصة ظهور كدمات مفاجئة في الجسم أكبر؛ وذلك لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف، كما أن الجلد يصبح أرق؛ لذا قد تلاحظ ظهور هذه الكدمات بسهولة كلما تقدمت بالعمر وبشكل متكرر أكثر.

2. الوراثة

فقد تبين أن الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بها.

3. تناول بعض الأدوية

من أبرز أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم، تناول بعض أنواع الأدوية ومن أهمها مضادات التخثر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكورتيكوستيرويدات.



إضافًة إلى ذلك قد تسبب بعض الأدوية ضعفًا أو تغيير في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات ومن بينها مضادات الاكتئاب.

كما قد تبين أن بعض المكملات الغذائية، مثل: زيت السمك، والثوم، والجينسنغ عوامل تزيد النزيف وبالتالي تزيد من ظهور كدمات مفاجئة.

4. الإفراط في تناول الكحول

يعد الإفراط في تناول الكحول من أسباب الكدمات المفاجئة، فهي من أكثر الأمور التي تُلحق الضرر في صحة الكبد، وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد.

حيث تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

5. الإصابة بأحد اضطرابات النزف

تعد اضطرابات النزف، مثل: مرض الناعور، أو قلة الصفيحات، أو نقص العامل الخامس من أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم؛ لأنها تؤثر على قدرة تميع الدم وتجلطه.

الأشخاص المصابون بهذا النوع من الأمراض عليهم تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب، وذلك لحماية صحتهم من أي مضاعفات محتملة.

6. نقص الفيتامينات

من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات، حيث تلعب بعض الفيتامينات دورًا في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.

من أهم الفيتامينات التي قد يسبب نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم:

فيتامين ج.

فيتامين ك.

متى عليك استشارة الطبيب؟

بعد معرفة أسباب الكدمات المفاجئة، ، فإن الإصابة بالكدمات عادًة تزول من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، لكن عليك استشارة الطبيب في بعض الحالات، منها:

-ظهور عدد كبير من الكدمات على الجسم.

-عندما تكون الكدمات كبيرة الحجم ويرافقها نزيف.

-ظهور الكدمات بشكل سريع وسهل مقارنة مع الماضي.

-تترافق الكدمات مع بعض الأعراض المختلفة، مثل: الحمى، واصفرار الجلد، وانخفاض الطاقة.

-ظهور الكدمات بالتزامن مع تناول بعض أنواع الأدوية.

-عندما تكون الكدمات مؤلمة وعملية شفائها بطيئة.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز