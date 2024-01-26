السماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي بأبوظبي

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي في التطبيق الفعلي للسماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز من خلال استخدام المسار الثاني على اليمين لغرض التجاوز فقط، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر

بينونة وحتى جسر ايكاد

بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من

الاثنين

المقبل الموافق 29 يناير 2024 .



وأوضحت أن القرار

يأتي بهدف رفع مستويات السلامة المرورية في الإمارة وتعزيز قطاع النقل اللوجيستي من خلال رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في إمارة أبوظبي.



ودعت سائقي المركبات الثقيلة إلى ضرورة

الالتزام باللوائح الإرشادية من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مؤكدة ضرورة قيام سائقي المركبات الثقيلة بالقيادة على المسار الأيمن للطريق وعدم الخروج من المسار الأيمن إلا لغرض التجاوز فقط ، مع ضرورة قيام سائق المركبة الثقيلة بفحص المرايا الجانبية والتأكد من خلو النقطة العمياء تماما من المركبات قبل القيام بالتجاوز ، و ضرورة استخدام

الإشارات الجانبية في وقت مبكر والعودة للمسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز.



وحثت سائقي المركبات الثقيلة على الالتزام بالقرار الصادر، مؤكدة أهمية

العودة الى المسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز، موضحة بأنه سيتم متابعة الطريق من قبل الدوريات المرورية و الأنظمة الذكية و تطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين بالتجاوز الصحيح و العودة للمسار الأيمن، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.





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