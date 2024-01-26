الإمارات تتصدر عالميا في سرعة الإنترنت المتحرك وعربياً في الثابت

تصدرت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من شركتي «اتصالات» و«دو» شبكات العالم في السرعة نهاية شهر ديسمبر الماضي 2023 وفق مؤشر «سبيد تيست speedtest» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الانترنت الذي أفاد بأن سوق الإمارات اختتم العام الماضي متفوقاً على مختلف الأسواق العالمية، كأسرع خدمات الانترنت المتحرك على مدار معظم فترات العام الماضي.

ورصدت بيانات المؤشر العالمي تصدر عدد من الدول الخليجية لشبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين أكثر من 303 ميجا بت في الثانية الواحدة فيما تلاه السوق القطري مسجلا 244 ميجا بت بينما جاءت الكويت بالمرتبة الثالثة عالميا بنهاية العام مسجلة قرابة 184 ميجا بت.

وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها عن السوق الصيني الذي حل بالمرتبة الرابعة سرعة 160ميجا بت إلى جانب وجهات أوروبية مثل الدنمارك التي لم تخطت 152 ميجا بت والنرويج 146 ميجا بت إلى جانب أسواق أسيوية مثل كوريا الجنوبية التي وصلت إلى أكثر من 140 ميجا بت.

من جهة أخرى جاء السوق الإماراتي في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في شهر ديسمبر المنقضي، على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت، بسرعة قاربت 248 ميجا بت في الثانية، ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة، وجاء السوق المحلي متقدما بدوره في سرعات الانترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالميا مثل الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 227 ميجا بت وتايلاند بحوالي 221 ميجا بت وفرنسا التي سجلت 217 ميجا بت والدنمارك التي سجلت 215 ميجا بت في الثانية.

ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محليا، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات، والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات، وتوضح أخر النتائج المالية للمشغلين المحليين أن إجمالي عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة متضمناً الإنترنت عريض النطاق المقدم من كلا الشركتين قارب 2.3 مليون مشترك، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام المنقضي 2023، بينما تخطى إجمالي مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين حاجز 20.4 مليون مشترك.









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