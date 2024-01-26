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ناسا : عطل ينهي مهمة مروحية المريخ إنجينويتي

1/26/2024 2:20:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية“ناسا”، أمس، أن مروحية "إنجينويتي" المريخية التابعة لها لم تعد قادرة على الطيران.

وأظهرت الصور التي أرسلت إلى الأرض هذا الأسبوع أن واحدة أو أكثر من الشفرات الدوارة للمروحية الصغيرة قد تضررت أثناء الهبوط.

ورغم أن "إنجينويتي" لا تزال في وضع معتدل ويمكنها التواصل مع مركز التحكم على الأرض، إلا أن المروحية لا تمكنها التحليق في الجو.

وقالت "ناسا" في بيان إن هذا يعني أن مهمة المروحية، التي كان من المقرر أصلا أن تستمر 30 يوما فقط، قد انتهت الآن بعد حوالي ثلاث سنوات على المريخ.

من جهته قال بيل نيلسون، مدير "ناسا":" لقد انتهت الرحلة التاريخية لمركبة /إنجينويتي/ أول طائرة على كوكب آخر".

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