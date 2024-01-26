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علاج للسرطان يسبب السرطان

1/26/2024 2:20:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن علاجاً للسرطان قد يسبب سرطانات جديدة للمرضى الذين يتلقونه في تحذير جديد مثير للجدل.

وأنقذت علاجات CAR-T عشرات الآلاف من مرضى سرطان الدم المصابين بأمراض مزمنة منذ عام 2017، حيث تعمل عن طريق استخراج الخلايا المناعية من الجسم وإعادة هندستها في المختبر، قبل غرسها مرة أخرى في أجسام المرضى.

لكن في رسالة صدرت هذا الأسبوع، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن العلاج يجب أن يحمل الآن تحذير الصندوق الأسود - أشد تحذير للسلامة - من أنه قد يسبب السرطان وفق روسيا اليوم.

ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى أن فوائد العلاج "لا تزال تفوق المخاطر المحتملة".

ويحقق الخبراء حاليا في 19 حالة إصابة بالسرطان بين المرضى، مقارنة بـ 27000 شخص تلقوا العلاج، ما يشير إلى خطر الإصابة بالسرطان بنسبة حوالي واحد من كل 1500 مريض.

ويقول الخبراء إن العلاج المتقدم قد يسبب السرطان عن طريق تعطيل الحمض النووي للخلية، ما يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بسرطانات أخرى.

وليس من المستغرب أن علاجات السرطان في حد ذاتها تسبب المرض، مع وجود خطر محدد بالفعل للإشعاع والعلاج الكيميائي.

ويعد علاج CAR-T فعالا بنسبة 76% تقريبا ضد سرطانات الدم، وقد تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2017، مع توفر ستة إصدارات الآن.

وفي تحديثها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الصندوق الأسود يجب أن يتضمن الآن التحذير التالي في معلومات الوصفة الخاصة به: "حدثت أورام خبيثة في الخلايا التائية بعد العلاج باستخدام العلاجات المناعية للخلايا التائية الذاتية المعدلة وراثيا BCMA وCD19، بما في ذلك KYMRIAH".

وتعد الخلايا التائية نوعا من خلايا الدم البيضاء التي يتم تسخيرها عن طريق العلاج، وتشير الأورام الخبيثة إلى الوقت الذي تتحول فيه هذه الخلايا إلى سرطانية.

وقالت الشركات المعنية إنها وافقت على إضافة تحذيرات الصندوق الأسود إلى أدويتها.

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