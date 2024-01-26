استقرار الدولار وهبوط اليورو



استقر الدولار اليوم الجمعة إذ يدرس المتعاملون مدى تأثير بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أقوى من المتوقع على مسار قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو قدره 2.0 بالمئة كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.

وقال تشارو تشانانا رئيس وحدة تحليل العملات لدى ساكسو سنغافورة "جددت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الآمال في الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، لكن سوق السندات ركزت أكثر على عنصر انخفاض التضخم في التقرير الأمر الذي دفع العائدات للانخفاض".

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال ساعات التداول الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2 بالمئة خلال الليل.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.11 بالمئة.

وارتفع الدولار نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام مع تقلص توقعات السوق إلى حد ما بشأن خفض الفائدة الأمريكية مقارنة بأواخر العام الماضي.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.08385 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وكما كان متوقعا أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية في اجتماعه أمس، على الرغم من أن المتداولين عززوا رهاناتهم على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.10 بالمئة خلال اليوم، ليتم تداوله قرب 1.2698 دولار. وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

واستقر الين في أحدث تداولات عند 147.77 للدولار.

وكشفت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى 1.6 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.





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