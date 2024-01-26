البيت الأبيض يرد على تسريبات نتنياهو بشأن قطر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكد البيت الأبيض امتنانه لقطر، التي عملت كوسيط رئيسي في المحادثات بين إسرائيل وحماس في غزة، بعد تسجيل مسرب منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يصف الدوحة بأنها "إشكالية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في بيان: "قطر شريك رئيسي في المنطقة، ونحن ممتنون لدعمهم لجهودنا المستمرة لمحاولة إخراج الرهائن من غزة ولم شملهم مع عائلاتهم".

ورفض كيربي التعليق على التسجيل في وقت سابق، وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وكان كبير مستشاري البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار الدوحة يوم الأربعاء لإجراء محادثات.

كما من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قريبا برئيس الوزراء القطري ومدير الاستخبارات المصرية وكذلك مدير الموساد الإسرائيلي كجزء من محادثات المستمرة بشأن الأسرى.

من جهتها، أشادت الخارجية الأمريكية بدور قطر في التوسط في الحرب في غزة.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، لـCNN: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو إن قطر شريك كبير وشامل فيما يتعلق بعملنا المستمر في المنطقة. لقد لعبوا دورا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، كما يواصلون لعب دور حاسم في العمل المستمر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكد المتحدث "أهمية إطلاق سراح كل رهينة، وكل أمريكي مجهول المصير أو محتجز كرهينة من قبل حماس. وهذا شيء سنواصل العمل عليه بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في قطر"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك، وسط توترات بين إسرائيل وقطر بشأن تسجيل مسرب يقال إنه لنتنياهو ينتقد قطر.

وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول أيضا إنه "غاضب جدا من الأمريكيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الأسرى من الدوحة".

وردت قطر على التسجيل مؤكدة أن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.



