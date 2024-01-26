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اجتماعات مرتقبة لمدير الـCIA مع مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر

1/26/2024 2:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن اجتماعات جديدة سيعقدها مدير الـCIA ويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس.

وقال مسؤول أمريكي، لقناة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة في أوروبا مع نظيريه الإسرائيلي ديفيد بارنياع والمصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وبحسب القناة، فإن الاجتماعات المرتقبة بين بيرنز وبرنياع وكامل وبن عبد الرحمن ستأتي وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنها أن تربط إطلاق سراح الأسرى بوقف القتال في غزة.

وكان منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار القاهرة والدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الأسرى.

وقال البيت الأبيض، الذي رفض تأكيد لقاءات بيرنز، الخميس، إن المحادثات الجارية بشأن الرهائن "جادة".

وتأتي لقاءات بيرنز وماكغورك مع اللاعبين الإقليميين وسط توترات بين إسرائيل وقطر بشأن تسجيل مسرب يقال إنه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتقد قطر.

وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف صوت يُزعم أنه لنتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول المتحدث أيضا إنه "غاضب جدا من الأمريكيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الأسرى من الدوحة".

وردت قطر على التسجيل مؤكدة أن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال البيت الأبيض إنه لا يزال يركز على تأمين إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك في المناقشات مع إسرائيل وقطر، بعد التسجيل المسرب.

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