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تفاصيل عن الجلسة المرتقبة لمحكمة العدل الدولية لفرض إجراءات ضد إسرائيل

1/26/2024 1:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل" التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بحربها على قطاع غزة.
ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، أي بشأن الإبادة الجماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وخلفت أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب.
وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت هولندا (12:00 بتوقيت غرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.




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