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فرنسا تدعو الاحتلال إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي

1/26/2024 1:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الخارجية الفرنسية "إسرائيل" إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وأدانت الوزارة في بيان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزا تابعا للأونروا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من النازحين.
وشدد البيان الفرنسي على ضرورة حماية مراكز الأمم المتحدة في غزة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين يشكل عملهم أهمية حيوية للسكان المدنيين في المنطقة.





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