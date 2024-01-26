الدفاع المدني يحذر من ثلاث منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجياً

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / حذر الدفاع المدني السادة المواطنين واستنادا لبيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية من ثلاثة منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجياً من فجر اليوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وركز الدفاع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجدية سيما مع غزارة الأمطار وخطر تشكل السيول وتدني مدى الرؤيا .
و وجه الدفاع المدني مجموعة من النصائح اهمها استخدام أمن لكافة أنواع المدافى داخل المنازل والحذر من تركها مشتعلة عند النوم
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ودعا الدفاع المدني لتفقد مصارف المياه وتنظيفها وتثبيت كل ما هو متطاير للتعامل مع شدة سرعة الرياح. كما ودعا للحذر من ضعف الشوارع والجدران التي تعاني من خلل بالبنية التحتية خوفاً من الانهيارات.
وتضمنت توجيهات ونصائح الدفاع المدني دعوة السائقين، تقنين التنقل بالشوارع المفتوحة تفقد المركبات والسير بالسرعة المناسبة لمدى الرؤيا وخوفا من التزحلق.
و وجه الدفاع المدني دعوة للمواطنين القاطنين بالخيم والمضارب البدوية إتخاذ كافة اجراءات الوقاية للتعامل مع هذه الحالة الجوية.
وفي الختام دعا جهاز الدفاع المدني المواطنين للتبليغ عن أي طارئ على ارقام الدفاع المدني
102- الشرطة
100 و الهلال الأحمر
101.
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