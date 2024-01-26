الدفاع المدني يحذر من ثلاث منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجياً

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / حذر الدفاع المدني السادة المواطنين واستنادا لبيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية من ثلاثة منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجياً من فجر اليوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وركز الدفاع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجدية سيما مع غزارة الأمطار وخطر تشكل السيول وتدني مدى الرؤيا .



و وجه الدفاع المدني مجموعة من النصائح اهمها استخدام أمن لكافة أنواع المدافى داخل المنازل والحذر من تركها مشتعلة عند النوم

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ودعا الدفاع المدني لتفقد مصارف المياه وتنظيفها وتثبيت كل ما هو متطاير للتعامل مع شدة سرعة الرياح. كما ودعا للحذر من ضعف الشوارع والجدران التي تعاني من خلل بالبنية التحتية خوفاً من الانهيارات.



وتضمنت توجيهات ونصائح الدفاع المدني دعوة السائقين، تقنين التنقل بالشوارع المفتوحة تفقد المركبات والسير بالسرعة المناسبة لمدى الرؤيا وخوفا من التزحلق.



و وجه الدفاع المدني دعوة للمواطنين القاطنين بالخيم والمضارب البدوية إتخاذ كافة اجراءات الوقاية للتعامل مع هذه الحالة الجوية.

وفي الختام دعا جهاز الدفاع المدني المواطنين للتبليغ عن أي طارئ على ارقام الدفاع المدني

102- الشرطة

100 و الهلال الأحمر

101.