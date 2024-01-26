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الذهب عالمياً يتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

1/26/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب عالمياً للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع من 2023 مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

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