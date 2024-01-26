دودين يطلع القنصل البريطاني العام على واقع محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN/ استقبل القائم باعمال محافظ محافظة الخليل السيد خالد دودين في مكتبه صباح اليوم الخميس القنصل البريطاينة العامة الآنسة دايان كورنر والوفد المرافق لها بحضور أ . عماد حمدان رئيس لجنة اعمار الخليل ضمن زيارة لها للاطلاع على الوضع العام في المحافظة والظروف التي يعيشها ابناء شعبنا جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه .

دودين رحب بهذه الزيارة الهامة مستعرضا الاجراءات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من اكتوبر والتي جاءت ضمن سياسة مستمرة منذ سنوات تهدف لزيادة معاناة المواطنين ومصادرة اراضيهم خصوصا في المناطق المغلقة بمدينة الخليل ومسافر يطا حيث يحرم السكان في هذه المناطق من ابسط الحقوق الانسانية لا سيما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم .

وأضاف دودين ان محافظة الخليل هي اكثر المحافظات التي تعرضت للاقتحام والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال وبلغ عدد المصابين منذ السابع من اكتوبر 700 مصاب داعيا المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف كافة هذه الممارسات التي باتت تشكل ضغطا يؤثر على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني خصوصا في ظل الانهيار المستمر للوضع الاقتصادي في الضفة الغربية بعد احداث السابع من اكتوبر .

من جانبها اكدت القنصل دايان موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف اطلاق النار في غزة والبدء في نهج سياسي يفضي لحل الدولتين وادانة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وقلق بلادها من الوضع الحالي الصعب في غزة والضفة الغربية معبرتا عن شكرها وتقديرها للمحافظ دودين على الشرح المفصل للواقع في محافظة الخليل على كافة المستويات .