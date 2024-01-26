الشرطة تعلن العثور على الطفل المختطف من أريحا في العيزرية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أعلنت الشرطة الفلسطينية، الليلة، العثور على الطفل المختطف من مدينة أريحا، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم العثور على الطفل المختطف بعد جهود قامت بها شرطة محافظتي ضواحي القدس وأريحا، وإدارة المباحث العامة والأجهزة الأمنية، وذلك في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس.

وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، وما زال العمل مستمرا للقبض على الخاطفين.

وكان مجهولون قد دعسوا طفلا في مدينة أريحا، بعد ظهر الخميس، واختطفوه وطالبوا بفدية، بحسب بيان صدر عن الشرطة.