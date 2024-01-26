الشرطة تعلن العثور على الطفل المختطف من أريحا في العيزرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ أعلنت الشرطة الفلسطينية، الليلة، العثور على الطفل المختطف من مدينة أريحا، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم العثور على الطفل المختطف بعد جهود قامت بها شرطة محافظتي ضواحي القدس وأريحا، وإدارة المباحث العامة والأجهزة الأمنية، وذلك في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس.
وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، وما زال العمل مستمرا للقبض على الخاطفين.
وكان مجهولون قد دعسوا طفلا في مدينة أريحا، بعد ظهر الخميس، واختطفوه وطالبوا بفدية، بحسب بيان صدر عن الشرطة.
MENAFN26012024000205011050ID1107771242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.