فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأونروا في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) باريس /PNN / نددت فرنسا، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، الليلة، على ضرورة "حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة"، داعية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

واستُشهد عشرات المواطنين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خان يونس، الأربعاء.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا في خان يونس، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا"

فيليب لازاريني إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ملجأ تابعا للوكالة في خان يونس يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب. وكتب لازاريني في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

وخلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والمساجد والكنائس، كما دمرت البنية التحتية في القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25900 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64110 مصابين بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



