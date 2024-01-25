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مشاري الحربي الإدارة الجامعية حريصة على العمل بيد واحدة للوصول إلى إطار عمل مشترك يوحد وينظم الأولويات

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بعمادة شؤون الطلبة ممثلة بالقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان وعدد من مديري إدارات العمادة، وبحضور كل من نائب مدير الجامعة للتخطيط بالإنابة د.ماجد مجيد، ورئيس وحدة الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم د.انتصار المضاحكة، وعضو هيئة التدريس د.نجاح الذايدي، لمناقشة مجموعة من المقترحات المقدمة من إدارات عمادة شؤون الطلبة والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الجامعة وفق منظومة متكاملة تساهم بتمكين المدينة الجامعية من مواكبة المؤسسات الأكاديمية المرموقة.
بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بالحضور، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن التوجهات الرئيسية لإستراتيجية الجامعة 2024-2028 والتي تشمل الجودة والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، لافتا إلى أن الإدارة الجامعية حريصة كل الحرص على العمل بيد واحدة للوصول إلى إطار عمل مشترك يوحد وينظم الأوليات ضمن هذه التوجهات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل مواكبة ركب التقدم العالمي في المجال التعليمي والأكاديمي بشكل تنافسي ومبتكر يدفع بعجلة التنمية في الكويت.
بدوره، ثمن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان حرص الإدارة الجامعية ممثلة بمدير جامعة الكويت والأمين العام على المنهجية المتبعة التي تقوم على مبدأ المشاركة والمشاورة للوصول إلى خطة طموحة تعكس التخطيط السليم الذي اتخذته الجامعة لتحقيق متطلبات التطوير والتنمية بمنظومة جامعة الكويت الأكاديمية.
كما توجه د.الحمدان بالشكر إلى مديري إدارات عمادة شؤون الطلبة لتقديمهم مجموعة من المقترحات الواقعية القابلة للتطبيق والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الجامعة وتطوير النظم التعليمية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وتلامس حاجات منتسبي جامعة وقضاياهم وتقدم الحلول الناجحة وتمكن التفكير الإبداعي.
من جانبها، تحدثت رئيس وحدة الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم د.انتصار المضاحكة حول مقترح عمادة شؤون الطلبة بإنشاء المشروع المبتكر «مركز مهارات الطلابي»، والذي يمكن الطالب من النجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية ويحقق الجودة في التدريب، بالإضافة إلى وجود عنصر الاستدامة عن طريق التعلم الذاتي والمستمر، ليكون لجامعة الكويت وجود متميز في تمكين القوى العاملة في دولة الكويت من خلاله اشتمال البرنامج التدريبي على تطوير المهارات الشخصية والدراسية والمهنية والتقنية.
وتقدمت عضو هيئة التدريس د.نجاح الذايدي بمقترح عمادة شؤون الطلبة حول إنشاء كتيب خاص بالمراسلات الإدارية بجامعة الكويت وتجاوز الأخطاء الكتابية والنحوية في المراسلات بحيث يمكن الرجوع إليه بيسر، ويكون متوفرا لجميع منتسبي جامعة الكويت، باعتبار أن جامعة الكويت صرح أكاديمي تعليمي يهدف إلى بناء جيل متحدث باللغة العربية بطلاقة.
بدوره، عرض مدير إدارة الإرشاد الأكاديمي فهد المطيري مقترح إنشاء مركز للتفوق الدراسي لتطوير مهارات الطلبة الدراسية وتحسين الأداء الدراسي واكتشاف المواهب الطلابية وخلق جيل متمكن علميا وثقافيا وأكاديميا قادر على مواكبة المستوى الأكاديمي العالمي.
من جهته، عرض مدير إدارة الرعاية الاجتماعية وائل العبيد مجموعة من المقترحات منها تشغيل الطلبة المتفوقين دراسيا لتدريس الطلبة المتعثرين لما له من منفعة للطرفين من خلال صقل المهارات واكتساب الخبرات وتحسين أداء الطالب المتعثر دراسيا.
كما عرض العبيد مقترح إنشاء وحدة الدعم النفسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة النفسية والإرشادية والعلاجية لطلبة جامعة الكويت ممن يعانون من مشاكل وأمراض نفسية تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية وتحصيلهم الأكاديمي.

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