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الدوسري حريصون على مد جسور التعاون الثقافي مع الدول الخليجية والعربية

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مراقب الإصدارات الإعلامية بوزارة الإعلام أسرار الدوسري حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتواصل الثقافي مع الدول الخليجية والعربية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدوسري لـ «كونا» خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي انطلقت فعالياته الأربعاء تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وقالت الدوسري ان وزارة الإعلام سباقة في دعم الثقافة العربية وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية المختلفة وخصوصا معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه أحد أكبر وأضخم المعارض في العالم العربي.
وأضافت أن الوزارة ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات تشارك في المعرض بمجموعة من الإصدارات المتميزة القديمة والحديثة، فضلا عن كتب للمؤلفين الكويتيين تم توزيعها على الجمهور لدعم الثقافة والتوعية الفكرية على مستوى الوطن العربي.
وأوضحت في هذا الصدد أن من أبرز هذه الإصدارات قصة «دستور الكويت» و«رجال من تاريخ الكويت» و«الطيور في محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية»، اضافة الى كتب باللغتين العربية والانجليزية تحكي تاريخ الكويت والأماكن السياحية والترفيهية في البلاد.
وأشادت الدوسري بالمشاركة الواسعة في المعرض والاقبال المتميز على جناح دولة الكويت، مؤكدة حرص الجمهور المصري على اقتناء الكتب والإصدارات الكويتية القيمة.

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