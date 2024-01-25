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الهلال الأحمر دور مهم لوسائل الإعلام في دعم جهودنا الإنسانية

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أهمية وسائل الاعلام في دعم جهود الجمعية الإنسانية والتطوعية وإيصال رسالتها إلى الجمهور وحشد الدعم لصالح أنشطتها المختلفة.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس على هامش زيارة وفد ادارة الاعلام الخارجي بوزارة الإعلام للجمعية أن «الهلال الأحمر الكويتي» أدركت أهمية الإعلام في العمل الإنساني من خلال نقل وإيصال معاناة المنكوبين.
وأشار الحساوي كذلك إلى أهمية الإعلام في نقل صورة مشرقة عن العمل الإنساني في الكويت وتسليط الاهتمام على متابعة الأنشطة الإنسانية والخيرية.
وأضاف أن الجمعية ساهمت كذلك في بث رسائل إعلامية تنقل صورة حقيقية عن العمل الخيري الكويتي من خلال إصدار المطبوعات وأيضا من خلال محركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أهمية العمل الإعلامي خاصة في العصر الحديث، مشيرا إلى أن الاعلام رسالة هدفها التنوير ونقل المعلومة الصحيحة وتأثيرها في رفع المستوى الوعي لأفراد المجتمع.
وأوضح أن وسائل الإعلام لم تقصر في تغطية أنشطة الجمعية وجهودها الإنسانية والاغاثية، موجها بالغ الشكر والتقدير لهم.
وبين الحساوي أن الوفد الإعلامي اطلع على آلية العمل بمختلف الأقسام في الجمعية والأعمال الإنسانية التي تقوم بها للوقوف بجانب المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الانسان.
من جانبها، أشادت مديرة شؤون الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام عائشة العسعوسي في تصريح مماثل لـ «كونا» بالدور الانساني والإغاثي الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الكويتي على جميع المستويات المحلية والدولية.
وقالت العسعوسي إن الإعلام يؤدي دورا مهما في العمل التطوعي والخيري، وذلك في رفع مستوى الوعي وحشد الدعم والتبرعات ونشر المعلومات وخلق إحساس بالانتماء للمجتمع حول القضية.
وأكدت حرص وزارة الاعلام على توطيد العلاقات الثنائية مع (الهلال الأحمر الكويتي) لأهمية العمل الإنساني الذي تقوم به لمساعدة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.

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