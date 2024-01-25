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المطيري رحلة العمرة لأبناء الحضانة العائلية 29 الجاري

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن تسيير رحلة العمرة لأبناء وفتيات الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية الفائزين بمسابقة الكويت الكبرى ومسابقة إثراء للقراءة في عطلة الربيع ولمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 الى 31 يناير الجاري، وذلك بدعم من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر».
وقال المطيري في تصريح صحافي: إن برنامج الرحلة سيشتمل على لقاء تنويري للفتيات لتعليمهن أداء مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة والدروس الوعظية والمسابقات الدينية والثقافية في مكة المكرمة.
وتوجه المطيري بالشكر للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لتنفيذ مثل هذه الرحلات والمشاريع التي تعتبر ثمرة التعاون وضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام التي تعود بالنفع على الجميع.

MENAFN25012024000130011022ID1107771161

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