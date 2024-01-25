المطيري رحلة العمرة لأبناء الحضانة العائلية 29 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن تسيير رحلة العمرة لأبناء وفتيات الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية الفائزين بمسابقة الكويت الكبرى ومسابقة إثراء للقراءة في عطلة الربيع ولمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 الى 31 يناير الجاري، وذلك بدعم من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر».
وقال المطيري في تصريح صحافي: إن برنامج الرحلة سيشتمل على لقاء تنويري للفتيات لتعليمهن أداء مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة والدروس الوعظية والمسابقات الدينية والثقافية في مكة المكرمة.
وتوجه المطيري بالشكر للجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية لتنفيذ مثل هذه الرحلات والمشاريع التي تعتبر ثمرة التعاون وضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام التي تعود بالنفع على الجميع.
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