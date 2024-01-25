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الأوقاف تفتتح المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
افتتح مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون في منطقة الصليبية بجوار هيئة الشباب.
وتم الافتتاح بحضور ممثل وزارة الشؤون خالد القحطاني مدير الأنشطة العامة والإعلام، ود.حسين الشطي ممثل مركز علاج الإدمان.
‏يذكر أن المخيم ينتهي قبيل شهر رمضان المبارك، وخلال فترة المخيم تقام الفعاليات والمحاضرات واللقاءات النفسية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لنزلاء منزل منتصف الطريق والمتعافين من الإدمان لاستكمال طريق التعافي واندماجهم في المجتمع بصورة لائقة.

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