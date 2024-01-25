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الأشغال نفذت معالجات للحفر في 9 مناطق

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة قطاع هندسة الصيانة نفذت معالجات للحفر في عدد من الطرق، وذلك بناء عن توجيهات من قبل وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان.
وأضافت المصادر أن إدارات الصيانة في محافظات العاصمة ومبارك الكبير والاحمدي والفروانية والجهراء وحولي قامت بمعالجة هذه الحفر ضمن عقد الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظات الكويت وتحديدا في مناطق «أبو فطيرة والمسايل والوفرة السكنية والمهبولة والقصر والنعيم والسالمية والعارضية ومدينة الكويت».

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