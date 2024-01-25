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الرؤية العمالية تكتسح انتخابات نقابة نفط الكويت

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اكتسحت قائمة الرؤية العمالية انتخابات نقابة نفط الكويت التي أجريت امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي، وخاصة بعد قرار قائمة التغيير عدم خوض الانتخابات والتهديد برفع دعاوى قضائية بسبب الجمعية العمومية غير العادية.
وجاءت نتيجة الانتخابات كالتالي:
- ضاري إسحاق الكندري - 2212 صوتا
- عبدالله علي العجمي - 2160 صوتا
- على محمد العجمي - 2517 صوتا
- سالم علي السبيعي - 2412 صوتا
- بندر ناصر الشعيل - 2137 صوتا
- عيد صاهود العتيبي - 2134 صوتا
- سعد بجاد الدوسري - 2129 صوتا
- يوسف صالح الحسيني - 2120 صوتا
- سعد الحميدي الهاجري - 2085 صوتا
- عبدالعزيز عبدالله الكندري - 2112
- أحمد هلال العنزي - 2099
- داود سلمان بلال - 2091
- حمد محمد العساكر - 2089
- حسن فاهد الهاجري - 2085
مكرر -عيسى حسين البلوشي - 2085
- سعود محمد المطيري - 2083
- محمد خالد النويعم - 2065
- نواف حمد الشمري - 2064
- ميثم أيوب دشتي - 2040 صوتا
فيما حصل المرشحان المستقلان إسماعيل إبراهيم مال الله على 331 صوتا ومحمد راشد راشد سعد العجمي على 416 صوتا.

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