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نماء الخيرية تحصل على جائزة الريادة الإلكترونية

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن حصولها على جائزة الريادة الإلكترونية من جائزة العم خالد العيسى الصالح لعام 2024م. وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري: هذه الجائزة تعد إقرارا بالجهود المبذولة لتقديم مبادرة نوعية تسهم في إعفاف الأسر في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الكندري: يعد مشروع إثمار الإلكتروني منصة رائدة تهدف إلى متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة، وتوفير آلية دفع فعالة بين نماء الخيرية والمستفيد كما يسعى المشروع إلى تمويل المشاريع التنموية في دولة فلسطين عبر تقديم قروض حسنة لأصحاب المشاريع الصغيرة، ما يسهم في دعم رواد الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتابع: من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، نوفر بيئة تفاعلية تسهل متابعة مختلف جوانب المشاريع بشكل فعال وشفاف كما يوفر الموقع معلومات شاملة حول كل مشروع، مع إمكانية الوصول إلى تفاصيل محددة لضمان التفاعل الفعال والفحص الدقيق.

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