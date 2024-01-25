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الحجرف الاستعجال بإجراءات كل مشاريع الشبكة الكهربائية

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الاجتماع الثاني مع عدد من قطاعات الوزارة، قطاع شبكات النقل الكهربائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية وقطاع خدمات العملاء، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سيتم عقدها تباعا مع جميع القطاعات الإدارية والفنية، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع لكل المقترحات التي من شأنها تطوير العمل بالوزارة.
وافتتح الحجرف الاجتماع بكلمة رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتم استعراض ومناقشة المهام والتحديات التي تواجه تلك القطاعات.
كما وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة القياديين نحو العمل على الانتهاء والاستعجال في الإجراءات الخاصة بمشاريع الشبكة الكهربائية بكل أنواعها، وذلك حفاظا على إيصال خدمات الوزارة للعملاء بجودة عالية.
وتحدث قطاع خدمات العملاء عن الوضع الحالي لمشروع العدادات الذكية والذي يعتبر من أهم مشاريع التحول الرقمي لضمان تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء والماء.
وفي الختام، أكد الوزير الحجرف أن هناك عدة اجتماعات أخرى سيتم عقدها لمتابعة المشاريع بشكل مستمر وتذليل أي عقبات تواجه القطاعات.

MENAFN25012024000130011022ID1107771156

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