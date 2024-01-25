القوة البرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في الصبية وبوبيان الأحد المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الكويتي أن القوة البرية ستنفذ رماية ساحلية تدريبية بالذخيرة الحية في الصبية وبوبيان خلال الفترة من الأحد المقبل الموافق 28 الجاري حتى الثلاثاء 30 منه، وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحافي أمس الخميس المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.
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