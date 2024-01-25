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وزير الشؤون العمل الخيري الوجه المشرق للكويت

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن تاريخ العمل الخيري الكويتي بلغ الآفاق بسيرته العطرة من خلال أدائه وأفكاره ومقترحاته ومبادراته المتميزة، واصفا إياه بـ«الوجه المشرق للبلاد».
جاء ذلك في تصريح للشيخ فراس السعود لـ «كونا» على هامش الحفل الختامي لجائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري في دورته الرابعة بتنظيم من اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وحضور عدد من الجهات الإنسانية من داخل البلاد وخارجها. وأضاف الوزير أن الجائزة تسعى للنهوض بالعمل الخيري في البلاد وتسهم في الارتقاء وتطوير العمل في الجمعيات والمبرات باعتبارها حافزا ومسارا وطريقا للتميز، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل على تذليل العقبات في سبيل النجاح والارتقاء بالعمل الخيري ما يعود بالنفع والفائدة على متلقي المساعدات داخل البلاد وخارجها . وأعرب عن سعادته بمشاركة الجهات الإنسانية الخيرية من الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي ورعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون ووزراء العمل بما يحقق الريادة والعالمية للجائزة. ووجه الشكر والتقدير إلى راعي الحفل خالد عيسى الصالح على رعايته ودعمه لهذه الجائزة وإلى اتحاد الجمعيات والمبرات على الإعداد والتنظيم المتميز للجائزة.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الأمين العام للجائزة ناصر العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الجائزة شهدت بالإضافة الى مشاركة الكويت مشاركة من جميع دول مجلس التعاون وجاء تقسيم فئاتها ليكون هناك توافق فيما بينها بهدف توفير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح العجمي أن عدد المشاركين بالنسخة الرابعة زاد على السنة الماضية ببلوغه 48 جهة خيرية من داخل الكويت وخارجها، لافتا إلى أن ذلك دلالة على حرص الجهات الخيرية على تحسين ادائها وأعمالها الخيرية، وتقدم المشاريع التي تخدم الشرائح المستهدفة.
من جانبه، أكد مدير ادارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي (الأمانة العامة) د.صالح الغضوري لـ «كونا» أن دولة الكويت تتمتع بدور ومكانة مميزة في العمل الإنساني.
وأضاف الغضوري أن مشاركة المكتب التنفيذي تأتي من «الفكرة الانسانية السامية للجائزة والتي تعد من صميم اهدافنا»، موضحا أن فكرة (اتحاد الجمعيات والمبرات) بضم دول مجلس التعاون للجائزة لاقت استحسانا وقبولا لدى المكتب التنفيذي. وكشف عن فكرة مستقبلية بادرت بها الكويت ومملكة البحرين تعنى بتنسيق العمل الخيري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل قانوني ومنظم تحت رعاية وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.

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