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وزيرة الأشغال تذليل العقبات أمام مشروع T2

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
شددت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اثناء ترؤسها الاجتماع الدوري لمشروع المطار T2، الذي يضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، على ضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأكدت د.المشعان ان الكويت تستحق منا جميعا العمل بروح الفريق الواحد وتعاون جميع الجهات والعمل كجهة واحدة من أجل النهوض بالمشاريع والخدمات التي من شأنها أن تنهض برفعة ومكانة الكويت في شتى المجالات.
من جهة اخرى، اطلعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على عرض مرئي من قبل قياديي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري على الإجراءات المتبعة لموسم الأمطار.
كما استمعت الوزيرة إلى شرح من قبل وكيل قطاع هندسة الصيانة بالتكليف م.أسعد السرحان حول تلك الإجراءات والاستعدادات المتبعة لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة وكذلك من قبل مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي، وذلك في غرفة العمليات التابعة لها.

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