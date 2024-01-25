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السفارة اليمنية موقف مجلس القيادة الرئاسي باليمن ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت السفارة اليمنية لدى البلاد أن موقف جمهورية اليمن ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على دور الحكومة اليمنية الفاعل في مكافحة القرصنة.
وجاء في نص بيان صحافي صادر عن السفارة: إن سفارة الجمهورية اليمنية لدى الكويت الشقيقة لتؤكد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، إلا ان ممارسات ميليشيا الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر مسؤولة عن جر اليمن الى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء فلي فلسطين المحتلة، وما كان لتلك الميليشيات ان تأتي بمثل هذه الممارسات إلا في ظل بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني التي ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الاعمال العدائية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره، لذلك فإن الحكومة اليمنية حذرت وتحذر الميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالح ايران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره. وأضاف البيان: وترى الحكومة اليمنية ان العمليات العسكرية الأخيرة جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني.
وتابع، وفي هذا السياق تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية انها هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، لذا تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى بذل الجهد والدعم اللازم لها من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة ارهابية واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
وختم البيان: وتؤكد الحكومة اليمنية على دورها الفاعل في مكافحة القرصنة وإدانتها للهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وتدعو الى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن للعمل مع الشركاء الدوليين من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تضر بمصالح العالم أجمع كون ضررها يقع على الشعوب والمجتمعات. كما تطالب الجمهورية اليمنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس الامن بمنع وصول الاسلحة الى الميليشيات الحوثية ووضع حد للخروقات الايرانية بهذا الشأن.

MENAFN25012024000130011022ID1107771152

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