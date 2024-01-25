Friday, 26 January 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفيرة البريطانية اطلعت على جهود الهلال الأحمر بمساعدة متضرري الكوارث

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير في مقر الجمعية أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس.
واطلعت السفيرة البريطانية خلال الزيارة علـى جهـود الجمعية في مساعـدة المتضررين جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.

MENAFN25012024000130011022ID1107771151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث