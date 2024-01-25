السفيرة البريطانية اطلعت على جهود الهلال الأحمر بمساعدة متضرري الكوارث

السفيرة البريطانية اطلعت على جهود الهلال الأحمر بمساعدة متضرري الكوارث
التاريخ
1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير في مقر الجمعية أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس.
واطلعت السفيرة البريطانية خلال الزيارة علـى جهـود الجمعية في مساعـدة المتضررين جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.
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