العازمي دورات تدريبية مشتركة بين الصحة والحرس الوطني والشباب

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
التقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي بنظرائه في الحرس الوطني ممثلين بمدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د.جدعان الشمري والناطق الرسمي للهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري، وذلك لبحث سبل التعاون فيما بينهم. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة د.محمد العازمي إن اللقاءات شهدت عددا من المحادثات فيما يخص التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام. وذكر العازمي انه تم التطرق الى إمكانية التعاون في مجال إقامة دورات تدريبية مشتركة بين وزارة الصحة والحرس الوطني والهيئة العامة للشباب، فضلا عن اقامة فعاليات وأنشطة مشتركة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في توطيد سبل التعاون بين الجهات الحكومية للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال الشراكة بمختلف المجالات.
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