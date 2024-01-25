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العازمي دورات تدريبية مشتركة بين الصحة والحرس الوطني والشباب

1/25/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
التقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي بنظرائه في الحرس الوطني ممثلين بمدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د.جدعان الشمري والناطق الرسمي للهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري، وذلك لبحث سبل التعاون فيما بينهم. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة د.محمد العازمي إن اللقاءات شهدت عددا من المحادثات فيما يخص التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام. وذكر العازمي انه تم التطرق الى إمكانية التعاون في مجال إقامة دورات تدريبية مشتركة بين وزارة الصحة والحرس الوطني والهيئة العامة للشباب، فضلا عن اقامة فعاليات وأنشطة مشتركة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في توطيد سبل التعاون بين الجهات الحكومية للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال الشراكة بمختلف المجالات.

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