Friday, 26 January 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النجاة تطلق حملة قرى الخيرين باليمن

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مدير عام «النجاة الخيرية» محمد الأنصاري أهل الكويت المحسنين والتجار وأصحاب الشركات إلى دعم حملة «قرى الخيرين» التي تنطلق اليوم الجمعة. وقال الأنصاري: نسعى من خلال الحملة إلى بناء 10 قرى في اليمن، تضم القرية الواحدة 30 منزلا ويتكون المنزل الواحد من غرفتين وحمام ومطبخ وحوش، بالإضافة إلى التأثيث وتزويدها بالطاقة الشمسية وسبل العيش، حيث تبلغ تكلفة المنزل 3300 دينار. وأضاف: تضم القرية مدرسة لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، ومستوصف لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج للمرضى، والتطعيمات، والتوعية والتثقيف الصحي، ومسجد لأداء الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم، وبئر ماء لتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

MENAFN25012024000130011022ID1107771148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث