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الأنصاري لـ الأنباء ضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الجولات جاءت نظرة استباقية من «التجارة» للتأكد من تنفيذ القرارات والالتزام بأسعار السلع التي يكثر عليها الإقبال

عاطف رمضان
قام مفتشو الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير الإدارة فيصل الأنصاري أمس بجولة ميدانية في منطقة الشويخ لمتابعة السلع التي يكثر الإقبال على شرائها قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وشملت الجولة عددا من الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية ومحلات بيع التمور واللحوم والدواجن والمطاحن ومحلات بيع الشاي والقهوة والهيل وغيرها من السلع الغذائية. وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ«الأنباء»، أن الإدارة تتابع الأسواق المركزية والمحلات التجارية بمنطقة الشويخ الصناعية وغيرها من المناطق.
وقال الأنصاري إن الفريق بدأ جولته أمس كنظرة استباقية من الوزارة لضبط السوق والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه شدد على مسؤولي المحلات والأسواق المركزية خلال الجولة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة قرارات «التجارة».

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