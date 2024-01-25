Friday, 26 January 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم الوطني للهند 75 عاما من الإنجازات والتنمية بقلم د آدرش سويكا - سفير جمهورية الهند

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الهند، أتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات لكل مواطنينا الأعزاء المقيمين والأشخاص من أصل هندي في الكويت الصديقة. كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني العميق لجميع المهنئين وأصدقاء الهند في الكويت، ولاسيما قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت الصديقة، لالتزامهم الثابت بالعلاقات الوثيقة والودية بين الهند والكويت. وأود أن أكرر التزام الهند بمواصلة تعزيز وتوسيع الشراكة الطويلة الأمد والتي تم اختبارها عبر الزمن مع الكويت.
هذا ويصادف هذا العام مرور 75 عاما على دخول دستور الهند حيز التنفيذ، علما بأن الدستور الهندي هو أطول دستور مكتوب في العالم وهو وثيقة حية تطورت مع مرور الزمن لتشمل التغييرات الضرورية. يعلن الدستور الهند جمهورية ذات سيادة واشتراكية وعلمانية وديموقراطية ويضمن العدالة والمساواة وحرية الفكر والعمل لمواطنيها وتعتبر هذه الضمانة الدستورية بمنزلة مادة إيمانية لجميع المواطنين الهنود في الهند وخارجها.
أما اليوم، بينما نحتفل بعيد الجمهورية، نشعر بالفخر بالإنجازات العديدة التي حققتها الهند. لقد كانت التنمية العادلة حجر الزاوية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الهند، فإن الديموقراطية والتعددية والوحدة في التنوع هي الروح التقليدية للمجتمع الهندي. تؤمن الهند بفلسفتها القديمة التي تقال «Vasudhaiva Kutumbakam» (العالم عائلة واحدة)، وهذا الاعتقاد الذي يوجه سياستنا الخارجية أيضا.
الهند اليوم هي أرض المليارات من الفرص. لقد ضمن تصميمنا الجماعي أن يصبح الاقتصاد الهندي اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم. وستكون ثالث أكبر اقتصاد (5 تريليونات دولار) في العامين المقبلين. إن الهند تمضي قدما بروح «اصنع في الهند، اصنع من أجل العالم». وقد ساهمت الإصلاحات والسياسات الضخمة الصديقة للأعمال في إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للبلاد. لقد قطعت الهند الجديدة خطوات هائلة في مجال العلوم والتكنولوجيا، أحد المراكز الرائدة في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، هي «صيدلية العالم»، لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية على المستوى العالمي، هي شريك عالمي رائد لمواجهة تحديات العصر الجديد التي تواجه البشرية، سواء كان ذلك تغير المناخ أو بناء سلاسل توريد مرنة وموثوقة لضمان الأمن الغذائي والصحي. واليوم، نحن نسير على الطريق الصحيح لبناء «أتمانيربهار بهارات» (الهند المعتمدة على الذات)، والتي تتوخى دمج المحلي مع العالمي.
وعلى الساحة الدولية، تلعب الهند دورا مهما في المساهمة في السلام والاستقرار والرخاء في العالم. كان العام الماضي رمزا لمسؤوليات الهند العالمية باعتبارها قوة كبرى ناشئة. إن رئاستنا الناجحة والطموحة لمجموعة العشرين ذات التوجه العملي هي مسألة فخر كبير، فإننا سعداء بالترحيب بدولة الكويت للانضمام إلى أسرة منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار خلال رئاستنا للمنظمة. نظمت الهند نسختين من «قمة صوت الجنوب العالمي» في عام 2023، اللتين شاركت فيهما أكثر من 125 دولة، بهدف تعميم أولويات الدول النامية في جدول الأعمال الدولي، وخاصة مجموعة الـ 20. دافعت الهند عن زيادة استخدام الدخن من خلال برامج توعية مختلفة حول استخدام الدخن في جميع أنحاء العالم كجزء من السنة الدولية للدخن 2023. وتعتقد الهند أن الحوار والديبلوماسية يظلان السبيل الوحيد لحل النزاعات والصراعات. تضع الهند إيمانا راسخا بالنهج المتعدد الأطراف، وقد أخذت دائما زمام المبادرة في القضايا ذات الأهمية العالمية مثل مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الثنائي، نواصل إحراز تقدم مطرد في مشاركتنا المتعددة الأوجه مع الكويت. ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركة مع كل من الحكومة وعلى المستوى الشعبي في الأوقات المقبلة، ولاتزال الجالية الهندية النابضة بالحياة في الكويت تشكل الجسر الحي لعلاقاتنا الثنائية مع الكويت.
إن السفارة تضع أولوية قصوى لرفاهية الجالية الهندية الكبيرة في الكويت. أشكر جميع الجمعيات الجالية والهيئات المهنية والمجموعات الثقافية وأعضاء الجالية الهندية على التعاون مع السفارة ليس فقط للمساهمة في رفاهية الجالية الهندية ولكن أيضا القيام بالأنشطة التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت.
ومرة أخرى، وفي هذه المناسبة الخاصة والمبهجة بالاحتفال بيوم جمهورية الهند الخامس والسبعين، أتمنى لكل مواطن هندي في الكويت وجميع أصدقاء الهند في الكويت موفور الصحة والسعادة المستمرة.

MENAFN25012024000130011022ID1107771145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث