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التجارة تضبط أدوية ولحوما ودجاجا مجهولة المصدر

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط سوق مركزي ومستودع قام بتخزين وعرض وبيع كمية كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية المحظورة ومجهولة المنشأ ولا توجد عليها بيانات تجارية ولا تواريخ صلاحية وغير مصرح بتداولها إلا بإشراف طبي حسب قوانين وزارة الصحة ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وتم ذلك بعد ضبط عدة محلات في منطقتي السالمية وحولي قبل أيام تبيع تلك المواد فتم وضع خطة بحث ورصد لمعرفة المصدر إلى أن تم ضبطه حيث كان يقوم بتصريفها وتوزيعها على تلك المحلات.
كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية (لحوم ودجاج) لا توجد عليها بيانات تجارية أو بلد منشأ أو تاريخ صلاحية، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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