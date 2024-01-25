افتتاح تحويلة لشارع جاسم الإبراهيم على الثالث بـ الدعية فجر اليوم

افتتاح تحويلة لشارع جاسم الإبراهيم على الثالث بـ الدعية فجر اليوم
التاريخ
1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أنها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح تحويلة مرورية لمخرج شارع جاسم محمد الإبراهيم على طريق الدائري الثالث بمنطقة الدعية لعمل الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة، وذلك من فجر اليوم الجمعة 26 يناير.
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