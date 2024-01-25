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افتتاح تحويلة لشارع جاسم الإبراهيم على الثالث بـ الدعية فجر اليوم

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أنها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح تحويلة مرورية لمخرج شارع جاسم محمد الإبراهيم على طريق الدائري الثالث بمنطقة الدعية لعمل الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة، وذلك من فجر اليوم الجمعة 26 يناير.

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