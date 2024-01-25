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القوى العاملة نظمت حملة تطعيم لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة ضد الإنفلونزا الموسمية وفيروس النيموكال.
وتأتي الحملة ضمن الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للنزيلات وتحصينهم ضد الأمراض.
وتجدر الإشارة الى وجود عدد من العيادات لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء داخل المركز، حيث تحرص الهيئة على توفير كل الخدمات للنزيلات ومنها الإيوائية والصحية والغذائية.

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