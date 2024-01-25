القوى العاملة نظمت حملة تطعيم لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم لنزيلات مركز إيواء العمالة الوافدة ضد الإنفلونزا الموسمية وفيروس النيموكال.
وتأتي الحملة ضمن الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للنزيلات وتحصينهم ضد الأمراض.
وتجدر الإشارة الى وجود عدد من العيادات لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء داخل المركز، حيث تحرص الهيئة على توفير كل الخدمات للنزيلات ومنها الإيوائية والصحية والغذائية.
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